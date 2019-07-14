На трассе в Карелии автомобиль вылетел в кювет

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ДТП произошло 13 июля в Суоярвском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 5.00 на 344 км автодороги "Сортавала" - "Кола", 44 летний водитель Renault Logan при движении по прямому участку автодороги не справился с управлениеми съехал в кювет. Автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, пострадавшему оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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