На трассе в Карелии автомобиль вылетел в кювет

ДТП произошло 13 июля в Суоярвском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 5.00 на 344 км автодороги "Сортавала" - "Кола", 44 летний водитель Renault Logan при движении по прямому участку автодороги не справился с управлениеми съехал в кювет. Автомобиль перевернулся.



В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, пострадавшему оказана медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП выясняются.