На Земле бушует магнитная буря

Поток плазмы после сильнейшей за 6 лет вспышки на Солнце достиг нашей планеты.

Сегодня днем, 17 декабря, на Земле началась продолжительная магнитная буря. Такие данные приводит сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геомагнитный шторм в пределах G-1 начался днем, около 15.00, и продлится всю ночь до 6 утра. Окончательно магнитное поле Земли успокоится лишь к 15.00 следующего дня.

В буре привела сильнейший за последние 6 лет выброс коронарной массы на Солнце. При этом наша планета избежала экстремально сильной бури, так как основная масса солнечного ветра прошла мимо Земли.

А любителям полярного сияния рекомендуют понаблюдать за небом, правда, лишь в северных регионах России.