Продолжительная магнитная буря совсем скоро начнется на Земле

В ночь на 23 января планета переживет удар солнечного ветра.

Уже во вторник, 23 января, на Земле начнется магнитная буря. Об этом указывают данные, опубликованные на сайте лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Возмущение магнитосферы Земли начнется уже сегодня, 22 января, примерно во второй половине дня. Магнитная же буря с индексом G1 обрушится на планету ночью 23 января.

Судя по прогнозам, буря продлится примерно до полудня 23 января, после чего магнитосфера начнет постепенно успокаиваться — вплоть до позднего вечера завтрашнего дня.

Ранее врач рассказала россиянам, как пережить магнитную бурю, посоветовав высыпаться, избегать в эти дни переутомления и стресса, делать перерывы в работе и отдыхать.