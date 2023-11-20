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Врач рассказала россиянам, как пережить магнитные бури

Новости. Общество
00:10, 22 Ноября 2023
фото: © stefamerpik / Freepik

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Метеочувствительным россиянам рассказали способы пережить возмущение магнитосферы.

В период магнитных бурь повышается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов и несчастных случаев, рассказала старший терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. Она назвала метеочувствительным россиянам способы пережить их без вреда для здоровья в беседе с «Лентой.ру».

По словам Савельевой, сильнее всего магнитные бури влияют на людей с хроническими заболеваниями сердца и артериальной гипертензией, беременных, младенцев и людей старшего возраста, у которых может быть снижен иммунитет. Также на недомогание в этот период часто жалуются жители крупных городов, испытывающие постоянный стресс из-за неблагоприятной экологической обстановки, повышенного уровня шума и других факторов, добавила собеседница «Ленты.ру».

«Во время магнитных могут появиться головокружение, шум в ушах, нарушение координации, учащенное сердцебиение, повышение или понижение артериального давления, боли в области сердца. Кроме того, повышается раздражительность, возникают беспокойство, депрессия, апатия, снижаются настроение и работоспособность, могут развиваться нарушения сна», — объяснила Олеся Савельева.

Савельева призвала соблюдать режим дня, чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь. «Необходимо высыпаться, избегать переутомления и стресса, делать перерывы в работе и отдыхать, — прокомментировала она. — Также важно правильно питаться, употреблять достаточно воды, овощей, фруктов, зелени, орехов, рыбы и молочных продуктов».

Еще одна рекомендация Савельевой для улучшения настроения и снижения чувствительности к магнитным бурям — принимать витамины B и С, железо, цинк, селен. Однако подбирать витаминные комплексы и их дозировку нужно под контролем врача, подчеркнула терапевт.

«Если вы чувствуете сильную головную боль, резкие скачки давления, боли в области сердца, обязательно обратитесь к врачу! Во время магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания, и если вы знаете, что в определенные дни чувствуете себя хуже, чем обычно, отнеситесь к этому серьезно, контролируйте состояние и принимайте назначенные доктором препараты», — подытожила врач.

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