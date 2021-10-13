Начались продажи квартир во втором доме нового района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
Компания «Баренц групп» — застройщик нового района «Talojarvi. Город у воды» в Петрозаводске, объявила о начале продаж квартир во втором по счету доме, который предусмотрен проектом.
Это будет монолитный дом высотой 7 и 9 этажей на самом берегу Онежского озера.
Покупатели получат возможность выбора среди большого количества квартир различной площади и планировки. Можно выбрать этаж и вид из окон.
«Talojarvi. Город у воды» — это монолитное строительство с обустройством индивидуальных фасадов, с парадными, скоростными лифтами, подсветкой домов в темное время суток, системой видеонаблюдения, панорамным остеклением балконов/лоджий/террас, высокими потолками — 3 метра и небольшим количеством квартир на этаже.
Район возводится на берегу Онежского озера на пересечении улицы Заводская и Соломенского шоссе. В рамках проекта запланированы большие открытые пространства — прогулочные зоны и дорожки, места для игр, спорта и досуга. Из каждого дома будет прямой выход в большой центральный парк и на набережную.
По вопросам покупки квартир можно обращаться в группе vk.me/talojrvi, а выбрать и забронировать квартиру — на сайте goroduvodi.barenz.group или по телефону: 331-331.
Адреса офисов продаж:
— пр. Карла Маркса, 1А
— ул. Береговая, 1
— бул. Интернационалистов, 8
TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.