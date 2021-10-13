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TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте
10:35, 13 Октября 2021

Начались продажи квартир во втором доме нового района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»

фото: Баренц групп

Компания «Баренц групп» — застройщик нового района «Talojarvi. Город у воды» в Петрозаводске, объявила о начале продаж квартир во втором по счету доме, который предусмотрен проектом.

Это будет монолитный дом высотой 7 и 9 этажей на самом берегу Онежского озера.

Покупатели получат возможность выбора среди большого количества квартир различной площади и планировки. Можно выбрать этаж и вид из окон.

«Talojarvi. Город у воды» — это монолитное строительство с обустройством индивидуальных фасадов, с парадными, скоростными лифтами, подсветкой домов в темное время суток, системой видеонаблюдения, панорамным остеклением балконов/лоджий/террас, высокими потолками — 3 метра и небольшим количеством квартир на этаже.

Район возводится на берегу Онежского озера на пересечении улицы Заводская и Соломенского шоссе. В рамках проекта запланированы большие открытые пространства — прогулочные зоны и дорожки, места для игр, спорта и досуга. Из каждого дома будет прямой выход в большой центральный парк и на набережную. 

По вопросам покупки квартир можно обращаться в группе vk.me/talojrvi, а выбрать и забронировать квартиру — на сайте goroduvodi.barenz.group или по телефону: 331-331.

Адреса офисов продаж:
 — пр. Карла Маркса, 1А
 — ул. Береговая, 1
 — бул. Интернационалистов, 8

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+7 (8142) 331-331 https://goroduvodi.barenz.group
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Презентация Заявка
Почему нас выбирают?

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте