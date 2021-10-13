Начались продажи квартир во втором доме нового района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»

Компания «Баренц групп» — застройщик нового района «Talojarvi. Город у воды» в Петрозаводске, объявила о начале продаж квартир во втором по счету доме, который предусмотрен проектом.

Это будет монолитный дом высотой 7 и 9 этажей на самом берегу Онежского озера.

Покупатели получат возможность выбора среди большого количества квартир различной площади и планировки. Можно выбрать этаж и вид из окон.

«Talojarvi. Город у воды» — это монолитное строительство с обустройством индивидуальных фасадов, с парадными, скоростными лифтами, подсветкой домов в темное время суток, системой видеонаблюдения, панорамным остеклением балконов/лоджий/террас, высокими потолками — 3 метра и небольшим количеством квартир на этаже.



Район возводится на берегу Онежского озера на пересечении улицы Заводская и Соломенского шоссе. В рамках проекта запланированы большие открытые пространства — прогулочные зоны и дорожки, места для игр, спорта и досуга. Из каждого дома будет прямой выход в большой центральный парк и на набережную.

По вопросам покупки квартир можно обращаться в группе vk.me/talojrvi, а выбрать и забронировать квартиру — на сайте goroduvodi.barenz.group или по телефону: 331-331.



Адреса офисов продаж:

— пр. Карла Маркса, 1А

— ул. Береговая, 1

— бул. Интернационалистов, 8