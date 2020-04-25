Начальника управления экологии Петрозаводска проверили на коронавирус, после того как она сломала ногу

Начальник управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина попала в больницу с переломом, и ее сразу проверили на коронавирус.

На своей странице в соцсети Анна Дудырина написала: "Ну что...шёл, упал, очнулся - гипс. Зато взяли тест на коронавирус".

Теперь чиновница лежит в больнице и, по ее словам, прямо на больничной койке ведет прием по вопросам ЖКХ для пациентов и медперсонала. "Поступили заявка на отлов собак, ремонт детской площадки и кап.ремонт дороги", - написала Анна Дудырина.

Ранее врио руководителя Роспотребнадзора Людмила Котович заявила, что в Карелии сдать анализ на коронавирус по желанию нельзя.