«Нас действительно ждали»: мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о возвращении Крыма

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о своей медали «За возвращение Крыма».

Владимир Любарский рассказал петрозаводчанам о том, как получил медаль «За возвращение Крыма».

Друзья, сегодня в нашей стране вспоминают о дне воссоединения России с Крымом. Так получилось, что эта общая для всех нас история имеет для меня и очень личное измерение. Крым для меня это и особая, и особенная земля.

Начну с того, что мое семейное древо, пустившие корни главным образом в Санкт-Петербурге, – откуда родом большинство моих предков – неразрывно связано и с Крымом. Еще до начала Великой Отечественной войны в Судаке познакомились мои бабушка - медсестра, и дедушка - студент Ленинградской консерватории, где они отдыхали в соседних пансионатах. Там, в Крыму, и зародилась их молодая семья.

Мое детство тоже неразрывно связано с Крымом. Если не каждый год, то через год точно, я бывал в Крыму. Ездил туда и с бабушкой, для которой Крым всю жизнь оставался по-особенному родным. Эти детские поездки, в том числе в пионерские лагеря, остались очень ярким воспоминанием.

С 2014 года с Крымом самым тесным образом оказалась связана и моя работа. В составе группы служащих ФССП я был командирован на территорию Крыма с целью установления государственных органов Российской Федерации.

Прежде нас там уже побывал Артур Олегович Парфенчиков, который тогда руководил службой судебных приставов и участвовал в принятии соответствующих решений.

Нашей же задачей стало непосредственное создание необходимых условий, чтобы в Крыму, ставшим частью нашего общего государства, заработала обновлённая служба судебных приставов. Сделать это оказалось не так просто...

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