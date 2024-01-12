Настольная игра-лото «Добро пожаловать в Карелию» вышла в свет

В процессе игры дети из числа иностранных граждан могут ближе познакомиться с регионом.

Вышла в свет настольная игра-лото «Добро пожаловать в Карелию», сообщили в паблике «МинНац & Регион политики Карелии».

Как рассказали в группе, Министерство национальной и региональной политики республики совместно с Домом Дружбы народов Карелии в 2023 году реализовало комплекс мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию иностранных граждан.

Запущен и успешно работает клуб «Говорим по-русски с удовольствием», проведен ряд информационных встреч для иностранных граждан при участии региональных Управления миграционной службы и Управления труда и занятости. В конце года вышла в свет настольная игра-лото «Добро пожаловать в Карелию».

В сообществе пояснили, что в процессе игры дети из числа иностранных граждан могут ближе познакомиться с нашим регионом, узнать о достопримечательностях Карелии и Петрозаводска, природе, обычаях, праздниках и даже традиционных видах спорта.

Настольные игры будут переданы в образовательные учреждения республики, центры межнационального сотрудничества для организации занятий с детьми.

Кроме того, пособие будет активно использоваться в Доме Дружбы народов Карелии, в том числе на занятиях разговорного клуба.

Игра разработана специалистами ГАУ ДО РК «Карельский институт развития образования» при финансовой поддержке Министерства национальной и региональной политики Карелии, отметили в источнике.