Навигация закрывается на водоемах Петрозаводска

С понедельника на водоемах столицы Карелии закрывается навигационный период для маломерных судов.

Пресс-центр администрации карельской столицы сообщает, что с девятого ноября на водоемах, расположенных в пределах Петрозаводского городского округа и не предназначенных для судоходного сообщения, закрывается навигационный период.

"Основанием для закрытия является постановление Правительства республики № 513-П от 28 октября 2020 года.

Неделей ранее навигация завершилась в северных районах Карелии. В связи с запретом выхода на водоемы на маломерных судах, инспекторы ГИМС предостерегают горожан и гостей карельской столицы от возможных нарушений. Рыбалка и водные прогулки в преддверии зимнего периода становятся крайне опасными", - говорится в сообщении мэрии города.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии навигация для плавания на маломерных судах с начала ноября.