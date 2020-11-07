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Навигация закрывается на водоемах Петрозаводска

Новости. Общество
16:33, 08 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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С понедельника на водоемах столицы Карелии закрывается навигационный период для маломерных судов.

Пресс-центр администрации карельской столицы сообщает, что с девятого ноября на водоемах, расположенных в пределах Петрозаводского городского округа и не предназначенных для судоходного сообщения, закрывается навигационный период.

"Основанием для закрытия является постановление Правительства республики № 513-П от 28 октября 2020 года.
Неделей ранее навигация завершилась в северных районах Карелии. В связи с запретом выхода на водоемы на маломерных судах, инспекторы ГИМС предостерегают горожан и гостей карельской столицы от возможных нарушений. Рыбалка и водные прогулки в преддверии зимнего периода становятся крайне опасными", - говорится в сообщении мэрии города.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии навигация для плавания на маломерных судах с начала ноября.

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-08 17:28:23
Людишкам пофиг на указы. Скоро начнется : спасите, памагите, сос !
Гость
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