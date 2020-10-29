В Карелии закрывается навигация

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии навигация для плавания на маломерных судах с начала ноября.
Действие постановления распространяется на водоемы, не имеющие судоходной (навигационной) обстановки.
Со 2 ноября навигация закрывается в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах, в городе Костомукше.
С 9 ноября – в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале.
Напомним, до острова Кижи и Сенной Губы можно будет долететь на вертолете.
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