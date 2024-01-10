Назван размер минимальной заработной платы в Петрозаводске

В случае отработанного времени на полную ставку минимальная зарплата с начала января должна составлять более 30 тысяч рублей.

В мэрии Петрозаводска напомнили об изменении МРОТ с начала 2024 года. В соответствии с Федеральным законом в России он установлен в размере 19 242 рублей.

При этом следует учитывать, что при начислении заработной платы помимо МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, а также повышенная оплата сверхурочной работы.

Таким образом, в Петрозаводске в случае отработанного времени на полную ставку минимальная зарплата с 1 января составляет 31 749 рублей 30 копеек.