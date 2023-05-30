Названа стоимость отдыха для ребенка в летнем лагере в Петрозаводске

В столице Карелии летние лагеря открыли первую смену.

С начала этой недели, 5-6 июня, стартуют первые смены в детских летних лагерях Петрозаводска. Многие родители не могут отправить чадо за город, тем более, в лагерь на море, поэтому им приходится искать досуг для ребенка рядом с домом.

Городские каникулы имеют свое преимущество – большинство из них ориентировано на интеллектуальное развитие. В среднем смена обойдется в 10 тысяч рублей. Какие предложения есть на рынке, выяснял проект «Жизнь и кошелек».