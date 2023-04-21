Названо число россиян, получающих зарплату ниже уровня МРОТ

Вице-премьер РФ назвала число занятых, зарабатывающих ниже уровня минимального размера оплаты труда.

Около 6 млн занятых в России зарабатывают ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ее слова цитирует ТАСС.

«Сегодня по ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек занятых у нас не получают минимальный размер оплаты труда», — сказала она на сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития».

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года был проиндексирован на 6,3% и стал составлять 16 242 рубля. С 1 января 2024 года по поручению президента РФ он будет проиндексирован на 18,5%.