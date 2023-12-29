Производители топливных гранул Карелии заинтересовались турбизнесом

Лесопереработчики предлагают потребителям удобство, надежность, безопасность и экологичность.

Как неоднократно заявляли власти республики, природный газ — самый экономичный вид топлива в нашей стране.



При этом также общеизвестно, насколько дорого и проблемно его подвести.



Стоимость и сложности при подключении к газовой магистрали, получении ТУ, согласовании проекта с газовыми службами — вот камни преткновения для бизнеса при переходе на голубое топливо.



Пока газа нет, бизнес обходится другими видами топлива. Крайне печальным для экономики и экологии Карелии выглядит проект отопления углем визит-центра музея «Беломорские петроглифы», на строительство которого, кстати, потратили около 600 млн рублей.



При этом Карелия обладает всем необходимым для того, чтобы полностью отказаться от неэкологичного и неэкономичного топлива, завозимого из других регионов страны. Готовым решением надоевшей проблемы здесь видится повсеместное использование топливных гранул или пеллет.



О том, как сэкономить до прихода газа, поддержать местного производителя и сохранить природу вокруг нас — читайте в статье «Столице на Онего».