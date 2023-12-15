Реклама

Большие семейные квартиры еще остались в последнем строящемся доме экологически чистого квартала «Свиристель»
15.12.2023 20:50
В Карелии будут судить 32-летнего мужчину, который не рассказал о подготовке теракта
15.12.2023 07:00
Жители Ключевой с удивлением наблюдают за строительством здоровенного ангара у себя во дворе
15.12.2023 12:34
Продолжают поступать массовые сообщения о минировании школ в Карелии
15.12.2023 11:20

Названы четыре признака пар, обреченных на расставание

Новости. Общество
00:10, 16 Декабря 2023
фото: © yanalya / Freepik

Новости партнеров

Профессор назвала четыре неочевидных признака, которые указывают, что любящие друг друга люди все равно расстанутся.

Профессор клинической психологии Сьюзен Саут назвала четыре неочевидных признака пар, которые любят друг друга, но обречены на расставание. Список тревожных сигналов она раскрыла изданию Business Insider. Ее слова приводит Лента.ру.

Саут уточнила, что несовместимость необязательно приводит к немедленному разрыву, но иногда разногласия служат поводом для бесконечного выяснения отношений. Психолог считает, что если пары счастливы вместе четверть совместного времени, а все остальное время ссорятся, это не сулит ничего хорошего в долгосрочной перспективе.

Вторым тревожным сигналом Саут назвала нежелание партнеров быть откровенными друг с другом. По ее словам, нормально оберегать личные границы и оставлять при себе некоторые мысли и события. Но если в отношениях нет доверия, а правда вызывает негативную реакцию партнера, то, по мнению психолога, это явный признак скорого расставания.

Третьим признаком несовместимости Саут считает желание сделать партнера лучше. Она указала, что чаще всего люди в таких отношениях просто устают и разочаровываются друг в друге.

Кроме того, со временем один или оба партнера могут изменить свои жизненные цели и убеждения, продолжила Саут. Психолог отметила, что такие перемены обычно возникают на фоне болезней, личного кризиса, определенных жизненных обстоятельств. По ее мнению, сохранить такие отношения можно, если партнеры смогут принять новую реальность друг друга и приспособиться к ней.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2023, 12:01
Финны массово записались к стоматологам и парикмахерам в Сортавале
13.12.2023, 22:00
Цены на отдых в популярной среди россиян стране рухнули вниз
14.12.2023, 16:47
Жители Карелии рассказали, насколько их волнует закрытие границы с Финляндией
09.12.2023, 08:15
В Карелии за неделю сильно подорожали два популярнейших гарнира
12.12.2023, 11:36
Фотография крадущей солнце старухи заняла почетное место в российском конкурсе
09.12.2023, 16:00
Самый быстрый пернатый хищник на Земле живет в Карелии

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.