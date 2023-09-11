Ученый предупредил о новой волне коронавируса, пришедшей в Россию

В стране, по информации оперативного штаба, наблюдается резкий скачок COVID-19.

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом в России связан с очередной волной инфекции, считает профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее о резком скачке заболеваемости сообщил оперативный штаб по борьбе COVID-19. По их данным, за неделю она выросла на 49,2 процента, а число госпитализаций — на 39,6 процента.

«Очевидно, что пошла новая волна, и не только у нас», — высказался специалист. Он отметил, что изначально скачки заболеваемости связывали с сезонностью или появлением новых вариантов вируса. Но, по мнению профессора, эти версии не находят подтверждения.

«Я против версии, что это сезонное заболевание, потому что у него совершенно отчетливо просматривается некая ритмичность. Там, где статистика очень четко ведется, видно, что ковид с идеальной точностью проходит ту или иную стадию. Например, в Великобритании периодичность — три месяца. Они опубликовали данные за полтора года, и каждые три месяца у них пик. Я до сих пор не видел таких эпидемиологических фокусов, каких-то аналогий, но ситуация ровно такая», — поделился Чепурнов.

Какая сейчас периодичность волн в России неизвестно, сказал вирусолог. В начале пандемии, когда имелась возможность ее отследить, в мире она составляла примерно 4-4,5 месяца, в России она была длиннее и с наиболее большим разбросом — 5-6,5 месяцев.

«Я объясняю это тем, что у нас страна огромная и не такая уж густонаселенная. С Великобританией все проще — они компактные, и у них за всем этим следить проще. Тем более сегодня они и некоторые другие страны реальную ситуацию отслеживают по количеству вируса в стоках, поскольку мало людей обращаются за диагностикой. Увеличилось количество копий ПЦР в стоках — значит, идет нарастание, начинает уменьшаться — значит, волна пошла на спад», — пояснил собеседник «Ленты.ру».