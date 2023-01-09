Названы предприятия и вакансии для трудоустройства студентов и выпускников в Карелии

Студенческая биржа труда, созданная при региональном Управлении труда и занятости, предложила молодежи более 1,4 тыс. вакансий для студентов и выпускников

Управление опубликовало список предприятий, где принимают на работу таких кандидатов.

Это «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», «Стади Спейс» (г. Сортавала), МУП «Петрозаводские энергетические системы», ТД Ярмарка, «Неосистемы ИТ», «Питер-Инн», «Карелгаз», Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1», «Пекарня Олония», «Петрозаводский хлебозавод САМПО», ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия», ГБУ СО ««Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия»», «Ростелеком», «Связьсервис», ГБУЗ «БСМП», ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2», «Адо-Авто» и другие компании.

Выпускников ждут на вакансии лаборантов, инженеров электросвязи, механиков, электрослесарей по обслуживанию и ремонту оборудования, столяров, аппаратчиков химводоочистки электростанции, слесарей по ремонту автотранспорта, электриков-диагностов, программистов, швей и портных, пекарей, поваров, специалистов по связям с общественностью, педагогов иностранных языков и дополнительного образования, тренеров по плаванию, специалистов по социальной работе, юрисконсультов, педагогов-библиотекарей, архивариусов.