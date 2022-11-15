«Не кошка, не мышка»: пожарные в Карелии спасли собаку, застрявшую на крыше

В субботу, 25 ноября, на пульт спасательной службы Олонецкого района поступил необычный вызов.
В пятницу, 25 ноября, пожарные приняли необычный вызов:
собака забралась на крышу дома
«Не кошка, не мышка. Для спасения животного выехал дежурный караул ПЧ-35 по охране г. Олонец. Собака была спасена (в результате спасательной операции не пострадало ни одно животное.
Ранее мы сообщали о визите бобров в Карелии.
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