«Не кошка, не мышка»: пожарные в Карелии спасли собаку, застрявшую на крыше

В субботу, 25 ноября, на пульт спасательной службы Олонецкого района поступил необычный вызов.

В пятницу, 25 ноября, пожарные приняли необычный вызов:

собака забралась на крышу дома



«Не кошка, не мышка. Для спасения животного выехал дежурный караул ПЧ-35 по охране г. Олонец. Собака была спасена (в результате спасательной операции не пострадало ни одно животное.



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