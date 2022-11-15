«Бобры рядом»: туристы в Петрозаводске рассказали о неожиданных встречах

Путешественники рассказали о тайнах леса в Карелии.
Путешественники в Карелии посетили реку Лососинка, в ее верхнем течении.
«Течение реки сковывает не только лед, но и бобромир. Трудолюбивые животные подстраивают пространство воды и суши под свои идеалы.
Терпеливый каякер, конечно, пройдет реку, но плотины и новые пороги рядом могут стать неожиданностью.
Однако, природа этих мест выглядит гармоничной и дикой, что не так часто встретишь рядом с крупными городами. А здесь всего-то 10 километров по прямой от города, который виден на горизонте».
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