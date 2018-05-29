18:00, 29 Мая 2018
Неадекватный житель Петрозаводска напугал посетителей и сотрудников АЗС в Кондопоге
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В Кондопоге на АЗС сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, напугавшего людей неадекватным поведением, сообщает отделение Росгвардии по Карелии.
На пульт вневедомственной охраны в Кондопоге поступил тревожный сигнал с автозаправочной станции. Администратор указала сотрудникам на 27-летнего жителя Петрозаводска, который явно боялся окружающих и пытался спрятаться за кассовый терминал.
Росгвардейцы выявили у него признаки наркотического опьянения. Информацию передали в дежурную часть полиции, за гражданином прибыл наряд ДПС.
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