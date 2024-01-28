Неизвестные «удобрили» конским навозом детскую площадку в Петрозаводске

Жители Кукковки пожаловались на хулиганов, оставивших пакет с навозом на детской площадке.

Пользователь сообщества «КУККОВКА.РФ|микрорайон Кукковка» оставил гневное сообщение о неприятном происшествии в спальном районе.



«Я даже не знаю, каким словом назвать этих людей, кто это сделал. Детская площадка на Кукковке, у „Ритма“. Под горкой оставлен большой пакет с конским навозом!» — написал горожанин.







Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Кукковке были замечены две лошади, бегавшие без всадников.