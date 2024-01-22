Две лошади без наездников бегают в крупном районе Петрозаводска

Очевидцы запечатлели животных на видео.
Видеозапись опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Лошадей заметили на Кукковке в Петрозаводске.
«По улице Ровио одни бегают две лошади», — говорится в сообщении паблика.
Судя по видео, две лошади в попонах пробежали по улице Ровио в сторону Комсомольского проспекта. Одна лошадь светло-серая, другая — темного цвета. Лошади передвигались по городу без наездников. Тех, кто сопровождает животных, рядом не было.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание