Две лошади без наездников бегают в крупном районе Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

Очевидцы запечатлели животных на видео.

Видеозапись опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Лошадей заметили на Кукковке в Петрозаводске.

«По улице Ровио одни бегают две лошади», — говорится в сообщении паблика.

Судя по видео, две лошади в попонах пробежали по улице Ровио в сторону Комсомольского проспекта. Одна лошадь светло-серая, другая — темного цвета. Лошади передвигались по городу без наездников. Тех, кто сопровождает животных, рядом не было.