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Неизвестный водитель-нарушитель госпитализирован с места ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:16, 18 Июля 2022
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии, где на Первомайском проспекте столкнулись три автомобиля, пострадал водитель - участник аварии, личность которого не установлена.

В Петрозаводске 17 июля в 21.35 на пересечении улицы Мелентьевой и Первомайского проспекта произошло столкновение транспортных средств.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Laguna проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем BMW X5. От удара Renault отбросило на стоявший автомобиль Chevrolet Lanos.

В результате ДТП водитель Renault с травмами госпитализирован. Он находится в бессознательном состоянии, личность устанавливается

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что камера компании «Ситилинк» запечатлела, как BMW выехала  перекресток и оказалась на пути автомобиля Chevrolet, который промчался на запрещающий сигнал светофора.

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