Кроссовер разнес легковой автомобиль на перекрестке в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

На пересечении проспекта Первомайского и улицы Мелентьевой жестко столкнулись три автомобиля.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», сегодня вечером, 17 июля в 21.33, на пересечении проспекта Первомайского и улицы Мелентьевой столкнулись автомобили BMW , Chevrolet Lacetti и Daewoo Nexia.

Камера компании «Ситилинк» запечатлела, как BMW выехала на перекресток под запрещающий сигнал светофора, где встала на пути у Chevrolet Lacetti, который ехал в прямом направлении. От удара Chevrolet отлетел в сторону, задел Daewoo, въехал в ограждение и задымился.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, «скорая» и ГИБДД.

Подробности о пострадавших устанавливаются.