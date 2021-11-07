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Неизвестный водитель снес забор частного дома в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:13, 07 Ноября 2021
фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

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В столице Карелии неустановленный автомобилист снес ограждение частного дома и скрылся.

Хозяева постройки ищут владельца машины, который разрушил им забор. Инцидент произошел ночью седьмого ноября на Ботанической улице в Петрозаводске. Об этом информирует паблик «ТОС СОЛОМЕННОЕ».

«7 ноября в первом часу ночи по адресу Ботаническая, д. 24 был снесен забор. Автомобиль тёмного цвета, внедорожник, на крыше рейлинги. Возможно, остались следы на переднем бампере от полученного удара (цвет забора вишнёвый). Будем бдагодарны за любую информацию. P. S. Кто это сделал, если ты это читаешь, вернись и сделай забор!», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что в столице Карелии произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке.

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