В Петрозаводске автомобили столкнулись на перекрестке (ВИДЕО)

В столице Карелии произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке.

ДТП произошло ночью в воскресенье, седьмого ноября, в Петрозаводске на пересечении Лесного проспекта и улицы Хейкконена. Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Один из автомобилистов двигался в прямом направлении. Другой совершал правый поворот и выезжал на ту же дорогу. Двигавшийся прямо водитель «догнал» повернувшего автомобилиста, произошло столкновение.

Момент ДТП зафиксировала камера компании «Ситилинк».