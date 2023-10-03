Несколько переломов получила жительница Карелии после нападения собаки

Женщина обратилась в суд, взыскав 70 тысяч рублей моральной компенсации.

Жительница Питкярантского района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в 100 рублей после нападения собаки.

Причиной иска явился инцидент, произошедший в апрелде 2023 года в садоводческом кооперативе «Горняк 1». Там во время разговора двух соседок на пожилую женщину напала собака собеседницы.

В результате истица получила множество ран. Также медики зафиксировали у нее несколько переломов. За медицинской помощью женщина в итоге обращалась еще не раз, не могла вести активный образ жизни и даже обслуживать себя, кроме того, у нее появился страх перед собаками.

В свою очередь, суд установил, что ответчица не обеспечила надлежащее содержание животного и не приняла необходимые меры безопасности. При этом она не отрицала факт нападения и постаралась сразу помочь покусанной соседке, принесла бинты и предложила отвезти в больницу.

В результате суд частично удовлетворил иск, взыскав компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.