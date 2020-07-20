"Ночные волки" откроют фестиваль на "Горе Филина" в Карелии

На военно-патриотический фестиваль "Забытый урок истории" в музей "Гора Филина" в Лахденпохье приедут поисковики, байкеры, реконструкторы и артисты.

25 июля военно-исторический музей "Гора Филина" приглашает гостей на 4-й ежегодный военно-патриотический Фестиваль "Забытый урок истории", сообщается в паблике "Мото-Карелия".

Откроют фестиваль мотопробегом Сортавала - Лахденпохья байкеры из Карелии и Санкт-Петербурга, возглавят колонну "Ночные Волки". На территории музея, в парке военной техники пройдут выступления творческих хореографических и певческих коллективов из Карелии, Ленинградской области и Северной столицы.

Гости смогут побывать на выставке поискового отряда "Ладога" из Сортавалаы, а также стать свидетелями "сражения" при участии реконструкторов клуба "Стражник". С шоу-программой выступит стрелковый клуб "Белая Клюква", а также будет проведен конкурс "Ворошиловский стрелок".

Для гостей на открытом воздухе будут устроены конкурсы и развлечения военно-патриотической тематики, в частности, конкурс поваров по приготовлению блюд армейской кухни с дегустацией. Будет работать полевой тир с различными видами стрелкового оружия, пешеходные тематические тропы со смотровыми площадками.

Для посетителей будет открыта главная подземная экспозиция музея в бывшем финском подземном бункере площадью более 750 кв. м, построенном по приказу К.Г.Маннгергейма в 1943-1944 годах. Это самый крупный сохранившийся финский бункер на территории России.

Военно-исторический музейный комплекс "Гора Филина" принимает посетителей с мая 2016 года. Фестиваль подготовлен совместно с клубами мотоциклистов "Ночные волки" Карелии и Севера-запада. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее стало известно, кто выступит на фестивале "Ruskeala Symphony" в Карелии.