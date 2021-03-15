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Новые автостанции в райцентрах Карелии обещают достроить к концу года

Новости. Общество
14:20, 16 Марта 2021
фото: © пресс-служба правительства Карелии
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В правительстве Карелии рассказали, как продвигается строительство автостанции в поселке Пряжа.

Продолжается строительство новой автостанции в Пряже. Рабочие возводят стены и параллельно завершают подготовку к установке локальных очистных сооружений. В ближайшие дни начнется монтаж металлоконструкций под устройство кровли, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Работы планируется завершить к декабрю этого года. Также новое здание автостанции к этому времени должно появиться в Пудоже.

Напомним, строительство новой автостанции в Пряже идет в рамках программы создания сети автостанций в райцентрах Карелии. Начальная цена контракта на строительство автостанции составляла более 31 миллиона рублей, а строительство планировалось завершить осенью 2020 года.

Однако с компанией ООО "Возрождение", начинавшей строительство автостанции, в результате серьезного срыва сроков контракт на строительство был расторгнут.

В результате проведенного осенью электронного аукциона подрядчиком была признана новая компания, которая и занялась строительством автостанции.

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Комментарии

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бюджет
2021-03-16 16:52:25
МЫ думаем, обещаем, предполагаем, планируем, хотим.... НИЧЕГО личного. Дело было в 2012 году, как щас помню, ПРезидент сказаанул про наше Щастье будущее: квартиры, зарплаты, рабочие места и еШо....ДЕВЯТЬ лет прошло, часть ожидающих отмерла, часть забыла, НО ЧАСТЬ ТО ПОМНИТ. А еШо: ПОКА ПРЕЗИДЕНТ, ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕ БУДЕТ! И про макентош, из чистого дерева сказал. А имеем полный фак.
olonets
2021-03-16 15:33:06
Олонец забыли?
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