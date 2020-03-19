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Начинается строительство сети автостанций в Карелии: объявлена цена первого объекта

Новости. Экономика
15:30, 20 Марта 2020
фото: сайт правительства Карелии
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Строительство станции для междугородних пассажирских автобусов в поселке Пряжа будет стоить около 31 млн рублей - проект входит в программу создания сети автостанций в райцентрах Карелии.

Сумма названа в документации к аукциону, объявленному для выбора подрядной организации, которая построит объект.

Начальная цена контракта определена в размере 31 млн 126 тыс. 250 рублей.

Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Что планируется построить на эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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