Начинается строительство сети автостанций в Карелии: объявлена цена первого объекта

Строительство станции для междугородних пассажирских автобусов в поселке Пряжа будет стоить около 31 млн рублей - проект входит в программу создания сети автостанций в райцентрах Карелии.

Сумма названа в документации к аукциону, объявленному для выбора подрядной организации, которая построит объект.

Начальная цена контракта определена в размере 31 млн 126 тыс. 250 рублей. Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов. Что планируется построить на эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".