Новые светофоры появились на оживленном перекрестке в центре Петрозаводска

Нерегулируемые переходы в центре карельской столицы станут безопаснее для горожан.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото перекрестка в центре города. На пересечении улиц Анохина и Гоголя появились светофоры. Новые объекты уже подключены к электричеству и, судя по всему, скоро заработают.

Ранее в мэрии сообщили об установке светофоров на оживленном перекрестке. Работы начались в конце ноября, и по контракту подрядчик должен завершить их до 18 декабря.

По словам автора фото, перекресток улиц Гоголя и Анохина — один из самых оживленных в городе, там регулярно образуются автомобильные пробки, также нередки аварии.

«Возможно, установка светофоров поможет обуздать хаос, творящийся на этом перекрестке», — поделился автор фотографий.