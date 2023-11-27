Подрядчик продолжает монтаж светофоров на оживленном перекрестке в самом центре Петрозаводска

Рабочие должны завершить обустройство объекта в течение ближайших недель.

В Петрозаводске продолжаются работы по устройству регулируемых пешеходных переходов на перекрестке улиц Гоголя и Анохина.



Подрядчик уже установил стойки для светофоров, сейчас специалисты обустраивают ограждения, рассказали в городской мэрии. В ближайшее время начнется монтаж светофорных секций и подключение их к электросетям. По контракту подрядчик должен завершить работы до 18 декабря.





«Отметим, что при определении мест установки регулируемых пешеходных переходов администрация города руководствуется рекомендациями ГИБДД и статистикой о концентрации мест дорожно-транспортных происшествий», — заявили петрозаводские чиновники.



В мэрии отметили, что в первоочередные планы администрации входит реконструкция перекрестка Лососинского шоссе и улицы Черняховского. Там также хотят установить светофоры, осталось найти деньги.



После этого в администрации намерены заняться обустройством перекрестка - Невского - Ригачина.