Обгоревшего на пожаре жителя Карелии отправили на вертолете в институт скорой помощи Санкт-Петербурга

Пострадавшего на пожаре в поселке Карелии транспортировали в ожоговое отделение Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И.Джанелидзе.

Как стало известно «Столице на Онего», 25 февраля поздно вечером, около 23.00, в селе Кончезеро в Кондопожского района в одной из квартир дома произошел пожар. Соседи почувствовали запах дыма, зашли в квартиру и увидели обгоревшего мужчину, который лежал на кровати.

Очевидцы вызвали скорую, которая доставила пострадавшего в Кондопожскую ЦРБ.

В Минздраве рассказали, что мужчина 1988 года рождения, госпитализирован с термическими ожогами головы, туловища, рук и ног II и III степени. Поражение составляет более 40% всей поверхности тела, из них 30-35% составляют ожоги III степени. Также присутствует ожог дыхательных путей I степени.

«Состояние пациента тяжелое, сейчас вертолетом санавиации будем переводить в ожоговое отделение Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И.Джанелидзе», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Карелию прибыл вертолет, который закупили по линии Минтранса республики для экстренных пациентов.