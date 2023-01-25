«Когда счет на минуты»: новый вертолет будет летать к экстренным больным в районах Карелии

В Карелию прибыл вертолет, который закупили по линии Минтранса республики для экстренных пациентов, сообщил Артур Парфенчиков.

«Нет ничего более ценного, чем жизнь человека. Когда счет идет на часы или даже минуты — без санавиации не обойтись», — сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Новый МИ-8, по словам главы, будет доставлять тех, кому нужно срочная медицинская помощь, из районов республики в больницы Петрозаводска, а также, если это необходимо, в Санкт-Петербург. В ближайшее время в вертолете будет установлен медицинский модуль.

В прошлом году более 200 жителей Карелии были экстренно госпитализированы при помощи санавиации после ДТП, инфарктов, тяжелых травм. Они получили второй шанс на жизнь. Еще 28 человек — с начала этого года.