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Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января

Новости. Общество
14:24, 04 Января 2022
фото: pixabay

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Минимальная зарплата в Карелии выросла с 1 января с учетом северных надбавок к федеральному МРОТ.

Как сообщили в Управлении труда и занятости Карелии, с 1 января федеральный МРОТ составляет 13890 рублей.

В Карелии на эту сумму начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

«С 1 января 2022 года начисленная месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), должна быть не менее 22918,5 руб. по южным районам республики, 25000,2 руб. по средней части, 30558,0 руб. по северным районам», — пояснили в Управлении.

Размер минимальной зарплаты на всех предприятиях, назависимо от формы собственности, должен быть не ниже этих сумм.

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Комментарии

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Изя
2022-01-04 15:18:51
У губернатора сколько будет ? Не обидели бы хоть человека )))) :)
Petrovich
2022-01-04 15:13:26
с голодухи уже не помрете. В магните макароны по 30 рэ.
кир
2022-01-04 14:52:40
Мало, - закричали блогеры, сидя дома. :)
Leopol'd
2022-01-04 15:19:45
кир, так ты один и закричал!
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