Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января

Минимальная зарплата в Карелии выросла с 1 января с учетом северных надбавок к федеральному МРОТ.

Как сообщили в Управлении труда и занятости Карелии, с 1 января федеральный МРОТ составляет 13890 рублей.

В Карелии на эту сумму начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

«С 1 января 2022 года начисленная месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), должна быть не менее 22918,5 руб. по южным районам республики, 25000,2 руб. по средней части, 30558,0 руб. по северным районам», — пояснили в Управлении.

Размер минимальной зарплаты на всех предприятиях, назависимо от формы собственности, должен быть не ниже этих сумм.