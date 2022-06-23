Объявлены имена участников шоу «Голос. Дети», которые выступят в Петрозаводске в День города

Участники разных сезонов шоу Первого канала «Голос. Дети» выступят в Петрозаводске 25 июня, в День города на главной сцене праздника.

Об этом сообщили в администрации карельской столицы.

Популярные хиты для жителей и гостей карельской столицы исполнят Геннадий Перевердиев из Анастасия Ламберти из Москвы, Таисия Скоморохова из Одинцово и Вадим Якушев из Петрозаводска. Вадим участвовал в пятом сезоне шоу «Голос. Дети».

Концерт начнётся в 16.00 на площади Кирова.