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Объявлены сроки, когда на улицы Петрозаводска выйдет очередная партия новых троллейбусов

Новости. Общество
11:33, 18 Июля 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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ПМУП «Городской транспорт», которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, получил еще 27 новых троллейбусов в 2024 году.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города заместитель мэра Юлия Мизинкова.

По ее словам, троллейбусы будут приобретены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Заявка уже одобрена на федеральном уровне.

«На 2024 год нам одобрена поставка 27 единиц новых троллейбусов на условиях льготного лизинга. Условия настолько льготные, что 60% стоимости троллейбусов будет оплачиваться из федерального гранта, а на остаток будет предусматриваться льготный лизинг государственной транспортной лизинговой компании», - сказала Мизинкова.

Весной на маршруты в Петрозаводске вышли 16 новых троллейбусов, купленных за счет республиканского бюджета, а в июне город получил из региональной казны деньги на приобретение еще пяти единиц техники.

После выхода троллейбусов на линию некоторые жители города жаловались, что внутри они оказались не очень удобными для пассажиров.

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