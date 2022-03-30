«Ощущение, что брак завезли»: новые троллейбусы взывали споры среди жителей Петрозаводска

Новые троллейбусы, вышедшие на маршруты в Петрозаводске, внутри оказались не очень удобными для пассажиров, но у критиков нашлось много противников.

Споры на эту тему идут в группе «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

«На передних и задних местах ноги даже со средним размером обуви упираются в многочисленные выступы. Коленки тоже не у всех свободно помещаются. Сиденья установлены напротив друг друга слишком близко, в итоге приходится упираться коленками в других пассажиров. Да и сами сиденья жесткие, с выступами по бокам, об которые можно раздавить телефон, если он в заднем кармане джинсов», — считают недовольные.

Претензии вызвали также высота поручней, рассчитанная на человека ростом не меньше 180 сантиметров, и расположение терминалов, к которым трудно пройти в час пик, если салон переполнен.

«Проход по центру салона уже чем в старых троллейбусах. Протискиваться приходится с трудом, опять же, что бы заплатить за проезд», — поясняют критики.

Многие с этим согласны.

«Проблемы с троллейбусом есть. Не помню особо, какими по удобству были 370 и 371, но вроде с сиденьями ситуация была чуточку лучше», — написал один из подписчиков.

«Такое ощущение будто нам вологодский брак завезли. Буду обходить эти тралики стороной», — добавил еще один житель города.

Но эти претензии вызвали возмущение у многих участников обсуждения.

«Вам все не угодишь. Ходите пешком да на вонючих „Пазах“ ездите».

«Передние сидения предназначены для мам с детьми и инвалидов, дети без проблем поместятся, остальные-как получится».

«Чтобы о твёрдое сиденье не раздавил телефончик, носите в сумке или в кармане курточки. А еше лучше велосипед, для здоровья».

Такие отзывы оставили участники дискуссии.