Обновленную станцию «Ладожская» открыли в Петербурге

«Ладожскую» закрыли на капремонт чуть меньше года назад, 4 марта 2023 года.

После открытия станции метро «Ладожская» утром 30 января ее посетил фотограф «Фонтанки». Станция работает в спокойном режиме. На входе раздают значки и оливковые ленточки в честь снятия блокады Ленинграда.















Напомним, «Ладожскую», как и обещали, открыли после капремонта 30 января. При этом, после открытия сохранится трамвайный маршрут № 30, его будут обслуживать четыре вагона с интервалом движения 11 минут.



Но он перестанет быть бесплатным, как было во время ремонта, стоимость проезда будет такая же, как на другом наземном транспорте.



Действующая трасса трамвайного маршрута № 39 до Перекупного переулка сохранится. Маршрут 7-го трамвая будет восстановлен до Малой Охты, кроме того, будут восстановлены автобусные маршруты № 22, 30, 92, 131, 222, 271 (его продолжат обслуживать в усиленном варианте).

Автобусный маршрут № 164 будет восстановлен в Красногвардейском районе (до Химиков), но сохранен в нынешнем виде в Невском районе.

С момента открытия «Ладожской» отменят временные автобусные маршруты № 24М и № 27М, а на маршрутах № 24 и № 27 сохранят усиленные объемы транспортной работы.

Cмежные межрегиональные автобусные маршруты № 430, 430А, 462, 462Р, 531, 429, 453, 531А, 532, 533 также возвращают к первоначальным трассам.