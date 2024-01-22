В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии

Названо число, когда будет открыта станции метро «Ладожская».

Комитет по транспорту сообщил, что станция метро «Ладожская» откроется для пассажиров 30 января. Наземный транспорт меняет свои маршруты. Об этом пишет «Фонтанка».

Как рассказали в комтрансе 23 января, после открытия станции трамвайный маршрут № 30 сохранится, его будут обслуживать 4 вагона с интервалом движения 11 минут. Но он перестанет быть бесплатным, как было во время ремонта, стоимость проезда будет такая же, как на другом наземном транспорте.

Действующая трасса трамвайного маршрута № 39 до Перекупного переулка сохранится. Маршрут 7-го трамвая будет восстановлен до Малой Охты, кроме того, будут восстановлены автобусные маршруты № 22, 30, 92, 131, 222, 271 (его продолжат обслуживать в усиленном варианте).

Автобусный маршрут № 164 будет восстановлен в Красногвардейском районе (до Химиков), но сохранен в нынешнем виде в Невском районе.

С момента открытия «Ладожской» отменят временные автобусные маршруты № 24М и № 27М, а на маршрутах № 24 и № 27 сохранят усиленные объемы транспортной работы.

Cмежные межрегиональные автобусные маршруты № 430, 430А, 462, 462Р, 531, 429, 453, 531А, 532, 533 также возвращают к первоначальным трассам.

Обустроенные выделенные полосы на Заневском проспекте и мосту Александра Невского сохранятся.

О том, что станция откроется в ночь на 30 января, стало известно 23 января. На капремонт «Ладожскую» закрыли 4 марта 2023 года, стоимость работ составляет 2,276 млрд рублей.