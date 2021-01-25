Обсуждаются планы налоговых льгот для общепита, больше всех пострадавшего от коронавируса

Минэкономразвития России поддержало предложение об отмене НДС для организаций общественного питания.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы регулярно встречаемся с представителями бизнеса в рамках стратегического совета, предлагая предприятиям различные меры поддержки, в том числе регуляторного характера. Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период", — сообщил Ефимов.

Ранее Карелиястат публиковал данные об обороте общественного питания республики за 11 месяцев 2020 года - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 13,2%.

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