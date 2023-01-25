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Обвиняемые в избиении заключенного экс-руководители ИК-9 Иван Савельев и Иван Ковалев сказали в суде последнее слово

Новости. Общество
15:17, 02 Февраля 2023
фото: коллаж © Столица на Онего/© паблик УФСИН России по Республике Карелия

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В четверг, 2 февраля, в Петрозаводском городском суде с последним словом выступили экс-руководитель колонии №9 Иван Савельев и Иван Ковалев, обвиняемые в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Сегодня в Петрозаводском городском суде судья Александр Мерков продолжил рассмотрение уголовного дела экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

С репликами выступило гособвинение в лице прокурора Натальи Силкиной и адвокаты подсудимых Михаил Ямчитский и Артур Климук.

Подсудимые Иван Савельев и Иван Ковалев от реплик отказались. А когда судья Мерков предложил сказать им последнее слово, то бывший руководитель колонии №9 Иван Савельев от выступления отказался, сославшись на то, что все, что хотел, уже выразил в прениях.

А вот его заместитель, тоже бывший, Иван Ковалев в прениях слова не брал, зато пожелал выступить с последним словом.
«Прошу суд принять во внимание и оценить все обстоятельства данного дела и вынести справедливое решение», - обратился бывший заместитель руководителя ИК-9 Иван Ковалев в своем последнем слове к суду.

После выступлений всех участников процесса судья Александр Мерков удалился в совещательную комнату.

Предварительно оглашение приговора назначено на 16 февраля в 10.00.

Напомним, уголовное дело экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева рассматривает заместитель председателя петрозаводского городского суда Александр Мерков.

Оба майора внутренней службы УФСИН Карелии Следкомом республики обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. А именно, в избиении признанного потерпевшим 45-летнего гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева. Как прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении, в 2012 году Насруллоев был осужден в Москве по статье 228 ч.3 Уголовного Кодекса: Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере, и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. После вступления приговора в законную силу, осужденный Насруллоев был этапирован в петрозаводскую «девятку», где отбывал наказание с 2012 по 2019 годы.

Как ранее мы сообщали, в 2020 году допрошенный вначале в качестве свидетеля у себя на родине, куда он возвратился после освобождения, Насруллоев на скандальной видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9, себя не опознал. А спустя четыре с лишним месяца, во время второго допроса в качестве потерпевшего, дал противоположные показания. Отметим, что во время нахождения в «девятке» этот гражданин Таджикистана за различные нарушения неоднократно помещался в штрафной изолятор, содержался в отряде со строгими условиями отбывания наказания — СУОН. При этом, ни одного из многочисленных взысканий и наказаний Насруллоев не обжаловал.

Это уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, после появления в СМИ видео, как в одном из помещений колонии двое мужчин в форме сотрудников службы исполнения наказаний руками и ногами избивают осужденного. Этот случай имел место в феврале 2014 года и, по версии следствия, к избиению причастны Иван Савельев и Иван Ковалев, которые тогда являлись соответственно замначальника колонии и старшим оперуполномоченным. При этом, как во время предварительного следствия, так и в суде, оба офицера УФСИН свою вину не признали. 

Защищают Ивана Савельева адвокаты Михаил Шогин и Артур Климук, а Ковалева — Михаил Ямчитский. Гособвинитель на процессе — заместитель прокурора Петрозаводска Наталья Силкина.

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