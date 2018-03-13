Обыски прошли в карельском штабе оппозиционера Алексея Навального

В Петрозаводске сотрудники полиции изъяли газеты и брошюры в штабе оппозиционного политика Алексея Навального.

"Очередной обыск завершился. Формальным поводом для него стало старое административное дело о "репостах". На этот раз сотрудники в два этапа изъяли всё, что могли: 397 брошюр о наблюдении, 40 газет, не относящихся к работе штаба, и два личных ноутбука координатора и волонтёра, которые в тот момент находились в штабе. Но это не меняет наших планов по наблюдению", - говорится в паблике штаба.

Штаб Алексея Навального работает в Петрозаводске с августа 2017 года.