Очаровательный зверек совершает ночной променад по поселку на юге Карелии (ФОТО)

Жительница Карелии повстречала ежа в поселке Прионежского района.
В группе «Весь Петрозаводск | Карелия» опубликовали фотографию читательницы. Она зафиксировала ежа на дорожке в одном из поселков Прионежского района.
«Такой очаровательный ежик гуляет ночами по Пяжиевой Сельге в Прионежье», — рассказали в паблике.
Ранее петрозаводчанка сняла на видео лисицу в районе Соломенского шоссе.
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