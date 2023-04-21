Очаровательный зверек совершает ночной променад по поселку на юге Карелии (ФОТО)

Жительница Карелии повстречала ежа в поселке Прионежского района.

В группе «Весь Петрозаводск | Карелия» опубликовали фотографию читательницы. Она зафиксировала ежа на дорожке в одном из поселков Прионежского района.

«Такой очаровательный ежик гуляет ночами по Пяжиевой Сельге в Прионежье», — рассказали в паблике.

Ранее петрозаводчанка сняла на видео лисицу в районе Соломенского шоссе.