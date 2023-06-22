Поджарая лисица посетила один из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

Петрозаводчанка сняла на видео лисицу в районе Соломенского шоссе.

Петрозаводчанка прислала в редакцию «Столицы на Онего» видео встречи с лисицей в одном из районов города, возле Соломенского шоссе.

«Помимо медведей у нас еще и лисы по городу бегают», — прокомментировала видео его автор.

По словам петрозаводчанки, лесная гостья повстречалась ей в 3.15 утра. Девушка обратила внимание на худобу лисицы.