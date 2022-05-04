Очевидец сообщил в ГИБДД Петрозаводска об автомобиле, где он заметил людей со «стеклянными глазами»

Странные маневры водителя автомобиля в Петрозаводске привлекли внимание других участников движения, что стало поводом для обращения в ГИБДД.

Об этом написал один из подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По его словам, 10 мая он заметил автомобиль, который ехал «виляя с левой на правую полосы».

«Я развернулся подъехал, внутри три парня лет по 23-28,глаза стеклянные, сидят обдолбаные, будьте бдительны, звонок в ГИБДД сделан», — написал очевидец.

Свой пост он проиллюстрировал распечаткой из базы данных о регистрации автоторанспорта. В ней указаны марка и госномер подозрительного автомобиля.