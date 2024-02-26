Один из известнейших глэмперов Карелии скончался в Петрозаводске

В столице Карелии скоропостижно умер успешный предприниматель в сфере туризма Николай Мукконен.

В Петрозаводске 1 апреля скоропостижно скончался известный карельский предприниматель в сфере туризма, основатель глэмпингов NewCamp Николай Мукконен. Об этом сообщает портал Karelia.news.

По информации портала, бизнесмену стало плохо во время тренировки по футболу в центре «Арена-Лайф». Прибывшая скорая не смогла помочь предпринимателю.

Прощание с Николаем Мукконеном состоится в четверг, 4 апреля. С 11 до 12 в зале на улице Вольная, 4 в Петрозаводске.