Один продукт в Карелии продолжает дорожать намного быстрее, чем яйца

Уже второй месяц подряд статистики констатируют резкое подорожание востребованного продукта.

Данные по изменению потребительских цен на основные продукты питания за минувшую неделю, с 12 по 18 декабря, опубликовали в Карелиястате.

Так, в Карелии вновь подорожали куриные яйца. По сравнению с предыдущей неделей десяток яиц можно купить на 3,9% дороже.

Однако не они стали рекордсменом. Вот уже второй месяц стремительно растет цена на свежие огурцы. Только за прошедшую неделю эти овощи стали дороже на 10,3%.

Напомним, в ноябре свежие огурцы подорожали на 25%. Вот уже второй месяц подряд продолжается устойчивый рост цены на них.

Кроме того, заметно подорожали соль (5%), гречневая крупа (4,4%), овощные консервы для детского питания (3,5%), куры охлажденные и мороженые (2,4%).

При этом заметно подешевели картофель (5,7%), вареная колбаса (6%), лук (4%), вермишель (3,4%) и макароны (2,3%).