Одна из крупнейших стран-производителей автомобилей в мире ввела новые санкции против России

Власти «азиатского тигра» ввели ограничение на экспорт в Россию и Белоруссию 682 видов товаров, включая автомобили.

Южная Корея решила расширить до 1159 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение правительства, в него, в частности, включены тяжелое строительное оборудование, авиационные компоненты, новые категории автомобилей, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея. Эту информацию приводит РИА Новости.

Сообщается, что в соответствии с пересмотром правил торговли стратегическими товарами Южная Корея уточнила 682 наименования, включая тяжелую строительную технику, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, автомобили и другие товары, в список предметов, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию без специального разрешения.

Новое постановление увеличит общее количество позиций в списке до 1159. В том числе теперь под ограничения попадут не только легковые автомобили стоимостью до 50 тысяч долларов, но и все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра.

Министерство заявило, что будет проводить индивидуальный анализ «исключительных случаев» поставок таких товаров, и разрешение может быть выдано в случае выполнения определенных условий, таких как контракты, заключенные до расширения списка, экспорт для дочерних компаний и т. д.

Отмечается, что такой шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования этих предметов в военных целях, хотя они и не попадают под классификацию «стратегических товаров» в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи.

Министерство сообщает, что усилит контроль за промышленными товарами из обычной категории, которые могут использоваться в военных целях. В то же время сообщается, что будут расширены условия получения разрешения для поставок продуктов гуманитарной помощи за границу и товаров и технологий, предназначенных исключительно для ядерной энергетики.

Ожидается, что пересмотренный список вступит в силу в начале 2024 года после надлежащих административных процедур и публикации правительством руководящих принципов для экспортеров. 12 января планируется провести пояснительный семинар для компаний-экспортеров.