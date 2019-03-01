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Учредитель Офтальмологического центра Карелии рассказал о предстоящих изменениях в работе клиники.
"Офтальмологический центр Карелии выходит на круглосуточную работу, - сообщил Олег Ковригин, - у нас открывается стационар. Теперь, если ночью у человека случится какая-то беда, требующая вмешательства специалиста-офтальмолога, то он может спокойно приехать к нам в клинику и получит профессиональную помощь".
На сегодняшний день в клинике идут приготовления к созданию условий по оказанию неотложной помощи.
Отремонтирован второй этаж здания, помещения оборудованы современной техникой, оснащены необходимой мебелью, набран штат сотрудников. Работу Офтальмологического центра Карелии в круглосуточном режиме планируется начать после получения лицензии.
Учредитель центра считает идеальным организацию такой работы центра в будущем, чтобы у пациентов появилась возможность оперативного лечения травм глаза круглосуточно.
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